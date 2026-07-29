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FT: Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия в ходе технических консультаций воспрепятствовала запуску переговорного процесса по двум пунктам, касающимся вступления Украины в Европейский союз, связанным с экономической и социальной сферами. Как сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, это привело к блокировке начала обсуждений.

Источник: Reuters

Согласно данным издания, Будапешт перенес открытие второго и третьего кластеров, затрагивающих вопросы интеграции в единый рынок, а также расширения экономической и социальной политики. В сложившихся обстоятельствах, как отмечается, должностные лица ЕС полагают, что для сохранения поддержки со стороны Венгрии потребуется оказать на нее «политическое воздействие».

Кроме того, венгерская сторона возражает против ускоренной процедуры принятия Украины в сообщество. Как заявил неназванный представитель Венгрии, Киев «не должен получать более благоприятное отношение» по сравнению с кандидатами из Западных Балкан, которые на протяжении многих лет пытаются выполнить условия ЕС.

Переговорный процесс о вступлении в ЕС включает 33 раздела (главы), которые объединены в шесть кластеров неравномерно. Начало переговоров не устанавливает временных рамок и не гарантирует последующего приема в союз. Например, Черногория, чье возможное вступление в ЕС ожидается в 2027 году, ведет такие переговоры уже 14 лет. Турция, не имеющая реальных перспектив на членство, формально остается кандидатом и участвует в переговорах о приеме почти 21 год.

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