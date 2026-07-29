FT: Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Переговорный процесс о вступлении в ЕС включает 33 раздела (главы), которые объединены в шесть кластеров неравномерно. Начало переговоров не устанавливает временных рамок и не гарантирует последующего приема в союз. Например, Черногория, чье возможное вступление в ЕС ожидается в 2027 году, ведет такие переговоры уже 14 лет. Турция, не имеющая реальных перспектив на членство, формально остается кандидатом и участвует в переговорах о приеме почти 21 год.