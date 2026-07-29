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Лавров назвал ультиматумом условия Запада по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия, которые Запад выдвигает для урегулирования ситуации на Украине, самым настоящим ультиматумом. С таким заявлением дипломат выступил в интервью Андрею Кондрашову для ВГТРК.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам Лаврова, западные страны сейчас дают понять Москве, что еще размышляют над тем, когда стоит возобновить диалог. Однако сам формат этих переговоров, как пояснил министр, предполагает присутствие за одним столом Европы, Америки, Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

«Перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, прекращение огня. После этого они, западники, введут многонациональные силы во главе с Францией и Англией и потом, значит, сядут поговорить. Что это означает? Это ультиматум», — подчеркнул Лавров.

Ранее стало известно, что в Германии активизировались усилия по возобновлению диалога с Россией в контексте обсуждения возможного участия стран Европейского Союза в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. По данным The Times, в Берлине ведутся дискуссии о различных вариантах посредничества в контактах с Москвой.

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