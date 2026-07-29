Лавров назвал ультиматумом условия Запада по Украине

«Перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, прекращение огня. После этого они, западники, введут многонациональные силы во главе с Францией и Англией и потом, значит, сядут поговорить. Что это означает? Это ультиматум», — подчеркнул Лавров.