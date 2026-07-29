Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии

В тексте указа отмечается: «Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Удмуртской Республики».
Ольга Абрамова назвала предложение возглавить Удмуртию большим вызовом.
В результате этого назначения число женщин-руководителей регионов в России увеличится до трех. Ранее этот пост занимали Ирина Гехт (Ненецкий автономный округ) и Мария Костюк (Еврейская автономная область).
До этого Владимир Путин своим указом удовлетворил просьбу главы Удмуртии Александра Бречалова о досрочной отставке. Бречалов руководил регионом с 2017 года.