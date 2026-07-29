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Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии

Согласно указу президента России Владимира Путина, временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамова. Документ опубликован пресс-службой Кремля.

Источник: AP 2024

В тексте указа отмечается: «Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Удмуртской Республики».

Ольга Абрамова назвала предложение возглавить Удмуртию большим вызовом.

В результате этого назначения число женщин-руководителей регионов в России увеличится до трех. Ранее этот пост занимали Ирина Гехт (Ненецкий автономный округ) и Мария Костюк (Еврейская автономная область).

До этого Владимир Путин своим указом удовлетворил просьбу главы Удмуртии Александра Бречалова о досрочной отставке. Бречалов руководил регионом с 2017 года.