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Эксперт оценил вероятность перехода Приднестровья под влияние ЕС

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) взяли курс на выстраивание самостоятельных контактов с Европейским союзом. Политолог и бывший депутат Верховного совета ПМР Анатолий Дирун в разговоре с «Лентой.ру» оценил, насколько реален сценарий перехода региона под влияние Брюсселя.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«ЕС мог бы выдвинуть условием сохранения экономических связей Приднестровья с Европейским союзом выполнение определенных политических требований со стороны непризнанной республики», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Впрочем, сам Дирун считает, что на данном этапе такой подход почти не имеет шансов на реализацию. При этом движение Молдавии в сторону членства в ЕС уже сказывается на экономике региона. Именно это, по словам политолога, подталкивает Приднестровье к развитию собственных экономических отношений с Евросоюзом.

Ранее стало известно, что Венгрия наложила вето на дальнейшие процедурные шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Из-за этого решения обе страны не смогут начать официальные переговоры с ЕС по реформам внутреннего рынка и конкурентоспособности до 1 сентября. Именно на эту дату назначено следующее техническое заседание.

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