Эксперт оценил вероятность перехода Приднестровья под влияние ЕС

«ЕС мог бы выдвинуть условием сохранения экономических связей Приднестровья с Европейским союзом выполнение определенных политических требований со стороны непризнанной республики», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Впрочем, сам Дирун считает, что на данном этапе такой подход почти не имеет шансов на реализацию. При этом движение Молдавии в сторону членства в ЕС уже сказывается на экономике региона. Именно это, по словам политолога, подталкивает Приднестровье к развитию собственных экономических отношений с Евросоюзом.
Ранее стало известно, что Венгрия наложила вето на дальнейшие процедурные шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Из-за этого решения обе страны не смогут начать официальные переговоры с ЕС по реформам внутреннего рынка и конкурентоспособности до 1 сентября. Именно на эту дату назначено следующее техническое заседание.