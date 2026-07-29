«Контекст имеет значение»: американист оценил встречу Трампа с Зеленским

По мнению эксперта, изменение обстоятельств встречи придало Зеленскому уверенности, которой он был лишен в ходе переговоров с Трампом в 2025 году. Он уточнил, что тогда еще было неизвестно, как будет воевать Украина в условиях сокращения американской помощи, как будет действовать Европа без Соединенных Штатов и как долго продержится Украина.