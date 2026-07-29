«Контекст имеет значение»: американист оценил встречу Трампа с Зеленским

Мы не знаем, как прошла встреча Трампа и Зеленского, ведь диалог состоялся за закрытыми дверями, констатирует американист.
В отличие от скандального эпизода в 2025 году, когда Зеленского фактически выставили из Овального кабинета, во время последнего диалога с Трампом украинский лидер чувствовал себя комфортнее.
По мнению эксперта, изменение обстоятельств встречи придало Зеленскому уверенности, которой он был лишен в ходе переговоров с Трампом в 2025 году. Он уточнил, что тогда еще было неизвестно, как будет воевать Украина в условиях сокращения американской помощи, как будет действовать Европа без Соединенных Штатов и как долго продержится Украина.
Тогда к Украине Трамп относился с пренебрежением. Сейчас контекст иной: «дух Анкориджа» сошел на нет, европейцы готовы вкладываться в Украину по полной программе.
Собеседник Новостей Mail поясняет, что в условиях поддержки Украины со стороны элит западных стран Трампу нет особого смысла занимать ярко выраженную пророссийскую позицию. Блохин также отмечает, что поводом для приезда Зеленского в США стали похороны «ястреба» Линдси Грэма* — одного из главных русофобов в Америке. Поэтому вполне возможно, что встреча с Трампом проходила для Зеленского в комфортных условиях.
Мы можем судить об итогах этой встречи лишь по прошествии времени. Возможно, спустя три-четыре дня. Мы увидим, какие сделают заявления американцы и предпримут ли реальные шаги — проукраинские либо пророссийские.
Во вторник Дональд Трамп встретился за закрытыми дверями с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности не разглашались, по завершении встречи американский лидер написал в Truth Social, что обсудил с Зеленским много вопросов и положительно отозвался о диалоге с главой киевского режима.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов