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«Контекст имеет значение»: американист оценил встречу Трампа с Зеленским

Судить об итогах встречи президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским можно будет по прошествии некоторого времени. Об этом в беседе с Новостям Mail рассказал политолог Константин Блохин. Эксперт обратил внимание, что изменение контекста встречи может оказать влияние на характер принятых решений.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Мы не знаем, как прошла встреча Трампа и Зеленского, ведь диалог состоялся за закрытыми дверями, констатирует американист.

В отличие от скандального эпизода в 2025 году, когда Зеленского фактически выставили из Овального кабинета, во время последнего диалога с Трампом украинский лидер чувствовал себя комфортнее.

По мнению эксперта, изменение обстоятельств встречи придало Зеленскому уверенности, которой он был лишен в ходе переговоров с Трампом в 2025 году. Он уточнил, что тогда еще было неизвестно, как будет воевать Украина в условиях сокращения американской помощи, как будет действовать Европа без Соединенных Штатов и как долго продержится Украина.

Тогда к Украине Трамп относился с пренебрежением. Сейчас контекст иной: «дух Анкориджа» сошел на нет, европейцы готовы вкладываться в Украину по полной программе.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Собеседник Новостей Mail поясняет, что в условиях поддержки Украины со стороны элит западных стран Трампу нет особого смысла занимать ярко выраженную пророссийскую позицию. Блохин также отмечает, что поводом для приезда Зеленского в США стали похороны «ястреба» Линдси Грэма* — одного из главных русофобов в Америке. Поэтому вполне возможно, что встреча с Трампом проходила для Зеленского в комфортных условиях.

Мы можем судить об итогах этой встречи лишь по прошествии времени. Возможно, спустя три-четыре дня. Мы увидим, какие сделают заявления американцы и предпримут ли реальные шаги — проукраинские либо пророссийские.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Во вторник Дональд Трамп встретился за закрытыми дверями с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности не разглашались, по завершении встречи американский лидер написал в Truth Social, что обсудил с Зеленским много вопросов и положительно отозвался о диалоге с главой киевского режима.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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