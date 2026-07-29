Поводом для комментария парламентария стало заявление украинского лидера Владимира Зеленского и президента Финляндии Александра Стубба. Они выступили перед Сенатом США, утверждая, что законопроект о «сокрушительных санкциях» против России якобы даст Киеву возможность изменить ход боевых действий. Об этом сообщил сенатор-республиканец Джим Риш.
«Я не знаю, что может войти в 22-й пакет санкций, потому что в 21-й пакет они долго искали, что можно внести, и вписывали какие-то точечные мелкие противостояния. Позиций серьезных нет и быть не может. И они уже все прекрасно понимают, что эти санкции не действуют, что это обман. Они сегодня пытаются любыми способами добиться какой-то остановки военных действий», — пояснил депутат «Ленте.ру».
Чепа также отметил, что Украина наращивает удары по гражданским объектам, прибегая к шантажу. При этом он напомнил: Россия последовательно излагает свои условия для заключения мира, и ключевым из них является недопустимость какого-либо давления на Москву.
Ранее, 27 июля, президент России Владимир Путин назвал западные санкции рекордными как по количеству, так и по степени бесполезности. Он подчеркнул, что Москва в любом случае добьется всех целей специальной военной операции.