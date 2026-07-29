В Госдуме объяснили бесполезность 22-го пакета санкций против РФ

«Я не знаю, что может войти в 22-й пакет санкций, потому что в 21-й пакет они долго искали, что можно внести, и вписывали какие-то точечные мелкие противостояния. Позиций серьезных нет и быть не может. И они уже все прекрасно понимают, что эти санкции не действуют, что это обман. Они сегодня пытаются любыми способами добиться какой-то остановки военных действий», — пояснил депутат «Ленте.ру».