Захарова назвала лицемерием фестиваль Вайкуле в Юрмале

Дипломат отметила, что за продолжительный период существования независимой Латвии в стране не было предложено ничего нового. Как подчеркнула Захарова, организаторы сохранили традиции и формат фестиваля, однако новый музыкальный проект не сопоставим с советским. Такое поведение она охарактеризовала как проявление двойных стандартов.