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Захарова назвала лицемерием фестиваль Вайкуле в Юрмале

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 июля в эфире радио Sputnik назвала лицемерием проведение музыкального фестиваля латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. По ее словам, организаторы мероприятия продолжают использовать проект, созданный в СССР, одновременно критикуя советское прошлое.

Источник: РИА "Новости"

«Вы посмотрите, какое вранье! Какое адовое лицемерие! Вы признайте один раз: [в советское время] хороший был фестиваль, делали его с удовольствием», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что за продолжительный период существования независимой Латвии в стране не было предложено ничего нового. Как подчеркнула Захарова, организаторы сохранили традиции и формат фестиваля, однако новый музыкальный проект не сопоставим с советским. Такое поведение она охарактеризовала как проявление двойных стандартов.

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