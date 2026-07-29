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Reuters: Китай поставит Ирану 400 переносных зенитных ракетных комплексов

Три осведомленных источника сообщили агентству Reuters, что в ближайшие недели Китай поставит Ирану до 400 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), включая модели QW-12 и FN-16. Стоимость данной партии оценивается в сумму от $60 до $70 млн.

Источник: Reuters

Как стало известно из данных источников, контракт на поставку ПЗРК был заключен с гонконгской компанией Zhongqing Baoshang International Investment, выступившей в роли посредника между иранской стороной и китайским поставщиком. В настоящее время существует вероятность корректировки графика поставок, общего количества вооружений и ряда других условий соглашения. В публикации Reuters отмечается, что получение таких ПЗРК «существенно расширяет иранские запасы средств ПВО ближнего действия и свидетельствует об углублении военных связей Ирана и Китая».

В ответ на запрос Reuters относительно данной информации в Министерстве иностранных дел КНР заявили, что «эти сообщения абсолютно безосновательны». В ведомстве также добавили: «Китай всегда стремился к продвижению мира и прекращению этого конфликта».

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