Reuters: Китай поставит Ирану 400 переносных зенитных ракетных комплексов

Как стало известно из данных источников, контракт на поставку ПЗРК был заключен с гонконгской компанией Zhongqing Baoshang International Investment, выступившей в роли посредника между иранской стороной и китайским поставщиком. В настоящее время существует вероятность корректировки графика поставок, общего количества вооружений и ряда других условий соглашения. В публикации Reuters отмечается, что получение таких ПЗРК «существенно расширяет иранские запасы средств ПВО ближнего действия и свидетельствует об углублении военных связей Ирана и Китая».