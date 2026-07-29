СМИ: совместные удары США и Саудовской Аравии по Ираку привели к новому витку напряженности

Американский канал CNN сообщает, что сначала Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что американские военные отразили «внезапную атаку» иранских сил на свои позиции. Спустя пару часов командование сообщило, что американцы уже вместе с саудовскими войсками нанесли удары «по связанным с Ираном террористам» в Ираке.
Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что удары были нанесены «в ответ на недавние атаки беспилотников по нефтяным объектам в Восточной провинции и Эр-Рияде, которые были запущены с территории Ирака связанными с Ираном террористическими группировками». При этом Эр-Рияд подчеркнул, что не стремится к эскалации, но ответит на любую агрессию, передает катарский канал Al Jazeera.
Эти атаки, по словам иранских ополченцев, представляют собой «крайне опасную эскалацию» и являются нарушением суверенитета Ирака и официальных институтов безопасности. Они предупредили, что «любая необдуманная акция Саудовской Аравии будет встречена жестким ответом». Силы народной мобилизации утверждают, что не имеют отношение к ударам беспилотников по Саудовской Аравии, а любые заявления Эр-Рияда на этот счет — «выдумка».
По итогам заседания будет опубликовано «детальное заявление относительно ситуации и принятых решений» в ответ на ночные атаки, сообщает турецкое информагентство Anadolu Ajansi.
В четверг, по данным Al Jazeera, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди планировал посетить Саудовскую Аравию. Но теперь неизвестно, состоится ли этот визит.