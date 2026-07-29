СМИ: совместные удары США и Саудовской Аравии по Ираку привели к новому витку напряженности

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что удары были нанесены «в ответ на недавние атаки беспилотников по нефтяным объектам в Восточной провинции и Эр-Рияде, которые были запущены с территории Ирака связанными с Ираном террористическими группировками». При этом Эр-Рияд подчеркнул, что не стремится к эскалации, но ответит на любую агрессию, передает катарский канал Al Jazeera.