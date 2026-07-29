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СМИ: совместные удары США и Саудовской Аравии по Ираку привели к новому витку напряженности

После нескольких дней относительного затишья на Ближнем Востоке Саудовская Аравия вместе с США во вторник нанесли удары по связанным с Ираном объектам в Ираке. Это привело к очередному витку напряженности, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский канал CNN сообщает, что сначала Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что американские военные отразили «внезапную атаку» иранских сил на свои позиции. Спустя пару часов командование сообщило, что американцы уже вместе с саудовскими войсками нанесли удары «по связанным с Ираном террористам» в Ираке.

Участие Саудовской Аравии, по мнению CNN, примечательно тем, что королевство до последнего сопротивлялось полномасштабному вовлечению в ближневосточный конфликт.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что удары были нанесены «в ответ на недавние атаки беспилотников по нефтяным объектам в Восточной провинции и Эр-Рияде, которые были запущены с территории Ирака связанными с Ираном террористическими группировками». При этом Эр-Рияд подчеркнул, что не стремится к эскалации, но ответит на любую агрессию, передает катарский канал Al Jazeera.

Силы народной мобилизации, входящем в состав ВС Ирака, в среду заявили, что ударам подверглись несколько их баз в Багдаде, Васите, Ниневии, Басре, Киркуке, Кербеле и Дияле. В результате как минимум 20 ополченцев погибли и более 30 получили ранение.

Эти атаки, по словам иранских ополченцев, представляют собой «крайне опасную эскалацию» и являются нарушением суверенитета Ирака и официальных институтов безопасности. Они предупредили, что «любая необдуманная акция Саудовской Аравии будет встречена жестким ответом». Силы народной мобилизации утверждают, что не имеют отношение к ударам беспилотников по Саудовской Аравии, а любые заявления Эр-Рияда на этот счет — «выдумка».

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в среду поручил созвать экстренное заседание Совета безопасности.

По итогам заседания будет опубликовано «детальное заявление относительно ситуации и принятых решений» в ответ на ночные атаки, сообщает турецкое информагентство Anadolu Ajansi.

В четверг, по данным Al Jazeera, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди планировал посетить Саудовскую Аравию. Но теперь неизвестно, состоится ли этот визит.

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