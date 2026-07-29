Делегация Московской областной Думы прибыла в Нижний Новгород

«Коллеги приехали, чтобы подписать очередной документ — соглашение о взаимодействии аппаратов наших парламентов, но это формальность. Главный смысл таких встреч в изучении опыта коллег. Например, наши гости высоко оценили цифровое пространство нашего парламента: наш сайт, ботов, работу в соцсетях, а также интерактивную доску, где цифровой председатель Заксобрания проводит экскурсии», — говорится в сообщении.