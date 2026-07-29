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Делегация Московской областной Думы прибыла в Нижний Новгород

Будет подписано соглашение о взаимодействии аппаратов двух парламентов.

Источник: Время

Делегация парламента Подмосковья находится с рабочим визитом в Законодательном собрании Нижегородской области. Об этом сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин в своем макс-канале.

«Коллеги приехали, чтобы подписать очередной документ — соглашение о взаимодействии аппаратов наших парламентов, но это формальность. Главный смысл таких встреч в изучении опыта коллег. Например, наши гости высоко оценили цифровое пространство нашего парламента: наш сайт, ботов, работу в соцсетях, а также интерактивную доску, где цифровой председатель Заксобрания проводит экскурсии», — говорится в сообщении.

Депутатов нижегородского Заксобрания, по словам Люлина, вдохновил опыт коллег, открывших круглосуточный канал связи депутатов с гражданами через колл-центр. Кроме того, все сотрудники, а также ветераны аппарата обеспечены услугами ДМС.

«Убежден, чем активнее будут наши контакты, тем эффективнее станет работа законодательной власти и парламентаризм в России в целом», — резюмировал Евгений Люлин.

Напомним, что минувшей весной председатели Заксобрания Нижегородской области и Московской облдумы подписали соглашение о сотрудничестве.