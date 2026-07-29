NYT: Иран планировал нанести удар по украинскому порту, но передумал

О том, что Иран может нанести ответный удар по Украине, накануне писали украинские СМИ. Издание Insider.ua со ссылкой на источник утверждало, что Тегеран якобы собирается запустить три ракеты в течение двух суток. Российские военные эксперты отмечали, что у Исламской Республики есть для этого все технические возможности. При этом в качестве возможных целей они называли в основном украинские объекты на Ближнем Востоке. Например, посольства или суда в Персидском заливе.