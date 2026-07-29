Военный атташе из Руанды впервые аккредитован в Беларуси

В Минске прошла встреча исполняющего обязанности начальника Департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны полковника Виталия Полуяна с атташе по вопросам обороны при посольстве Руанды в РФ и Беларуси (по совместительству) полковником Багума Мпагазе Энтонию.
«На встрече были установлены рабочие контакты и обсуждены перспективы взаимодействия между оборонными ведомствами Беларуси и Руанды», — рассказали в пресс-службе.
На церемонии аккредитации присутствовал посол Руанды в РФ и в Беларуси (по совместительству) генерал-майор Джозеф Нзабамвита.
В минувший вторник он вручил верительные грамоты президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Принимая верительные грамоты посла, глава государства подчеркнул, что Беларусь стремится к расширению отношений с Руандой. Оборону и безопасность он назвал в качестве приоритетных областей, в которых две страны развивают контакты.