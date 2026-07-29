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Военный атташе из Руанды впервые аккредитован в Беларуси

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Впервые в Беларуси аккредитован руандийский военный дипломат, сообщили в министерстве обороны.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

В Минске прошла встреча исполняющего обязанности начальника Департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны полковника Виталия Полуяна с атташе по вопросам обороны при посольстве Руанды в РФ и Беларуси (по совместительству) полковником Багума Мпагазе Энтонию.

«На встрече были установлены рабочие контакты и обсуждены перспективы взаимодействия между оборонными ведомствами Беларуси и Руанды», — рассказали в пресс-службе.

На церемонии аккредитации присутствовал посол Руанды в РФ и в Беларуси (по совместительству) генерал-майор Джозеф Нзабамвита.

В минувший вторник он вручил верительные грамоты президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Принимая верительные грамоты посла, глава государства подчеркнул, что Беларусь стремится к расширению отношений с Руандой. Оборону и безопасность он назвал в качестве приоритетных областей, в которых две страны развивают контакты.

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