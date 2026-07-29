«Шаг за шагом приближаете день нашей общей победы»!

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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Светлого в ДНР.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Светлого в ДНР.

Глава российского оборонного ведомства выразил уверенность, что бойцы с честью продолжат выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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