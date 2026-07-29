Российские снайперы уничтожают дроны ВСУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Снайперы группировки «Центр» уничтожили уже более 150 БПЛА противника, работая на Днепропетровском направлении.
Информировали в МО России.
Подробней о том, как им это удалось, — рассказал боец с позывным «Шест».
Он рассказал, что они выходят на охоту рано утром и потом хорошо маскируются — их не видят камеры БПЛА. Более того, на дорогах снайперы уничтожают дронов «ждунов».
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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