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Российские снайперы уничтожают дроны ВСУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Снайперы группировки «Центр» уничтожили уже более 150 БПЛА противника, работая на Днепропетровском направлении.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Снайперы группировки «Центр» уничтожили уже более 150 БПЛА противника, работая на Днепропетровском направлении.

Информировали в МО России.

Подробней о том, как им это удалось, — рассказал боец с позывным «Шест».

Он рассказал, что они выходят на охоту рано утром и потом хорошо маскируются — их не видят камеры БПЛА. Более того, на дорогах снайперы уничтожают дронов «ждунов».

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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