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MWM: слова Путина о «Цирконе» стали сигналом для противников

Владимир Путин заявил о совершенствовании гиперзвуковой ракеты «Циркон», что, по мнению авторов Military Watch Magazine, является сигналом для вероятных оппонентов России.

Источник: AP 2024

Как сообщается в материале, «Путин подчеркнул ее стратегическую важность. Это подтверждает давнюю позицию Москвы о том, что гиперзвуковое оружие дает России значительное технологическое преимущество перед многими потенциальными противниками».

По мнению автора публикации, высказывания главы государства свидетельствуют о непрерывной модернизации систем управления ракетой после её принятия на вооружение. Это соответствует современным тенденциям, при которых оперативные данные оперативно внедряются в последующие производственные серии.

В воскресенье в Санкт-Петербурге, в ходе общения с военными моряками, Владимир Путин отметил, что недавние применения гиперзвуковой ракеты «Циркон» демонстрируют рост её точности.