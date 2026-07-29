Как сообщается в материале, «Путин подчеркнул ее стратегическую важность. Это подтверждает давнюю позицию Москвы о том, что гиперзвуковое оружие дает России значительное технологическое преимущество перед многими потенциальными противниками».
По мнению автора публикации, высказывания главы государства свидетельствуют о непрерывной модернизации систем управления ракетой после её принятия на вооружение. Это соответствует современным тенденциям, при которых оперативные данные оперативно внедряются в последующие производственные серии.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в ходе общения с военными моряками, Владимир Путин отметил, что недавние применения гиперзвуковой ракеты «Циркон» демонстрируют рост её точности.