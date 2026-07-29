В Таганроге из-за падения обломка ракеты на жилой дом погибла женщина

«Скорее всего, речь идет о “Фламинго”. Сделали их из того, что украинским конструкторам и инженерам досталось в наследство из советских производств. Они несколько усовершенствовали ракеты и сейчас пытаются применять. Однако ракеты очень “сырые”: часто выходят из строя и теряют управление не только на старте, но и в полете», — приводит его слова аif.ru.