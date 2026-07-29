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FT: спецпосланник США и зять Трампа впервые посетят Киев

Американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые с начала полномасштабных боевых действий могут прибыть в Киев. Об этом 29 июля пишет Financial Times, ссылаясь на информированные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер впервые согласились посетить Киев в рамках усилий по завершению конфликта», — рассказали собеседники издания. Конкретные даты визита пока не называются.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Уиткофф и Кушнер находятся в постоянном контакте как с Москвой, так и с Киевом. Они готовы отправиться в обе столицы, если возникнет такая необходимость. При этом подчеркивалось, что они не готовы совершать поездки в эти страны «просто ради фото».

Последняя очная встреча российских и украинских переговорщиков прошла в Швейцарии в феврале. Уиткофф и Кушнер тогда выступали в роли посредников. Однако после начала иранского конфликта в конце февраля Вашингтон переключил внимание, и времени на урегулирование ситуации на Украине стало выделяться меньше.

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