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Без паники: учения по сигналу «Ракетная опасность» пройдут в Новоаннинском

В Новоаннинском районе Волгоградской области 5 августа в 10 утра пройдут учения по отработке действий при сигнале «Ракетная опасность».

В среду, 5 августа, в Новоаннинском районе Волгоградской области проведут масштабные учения. Местных жителей заранее предупредили о плановой проверке систем оповещения.

Как сообщает канал «Новоаннинский сегодня», ровно в 10:00 в городе и районе прозвучат сирены и голосовые сообщения. Сценарий учений предусматривает отработку действий властей при получении сигнала «Ракетная опасность». Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике — это плановое мероприятие.

Такие тренировки проводятся для отработки слаженности действий экстренных служб и муниципальных властей. Специалисты проверят работоспособность громкоговорителей и систем централизованного оповещения. Для местных жителей это возможность вспомнить, как действовать в случае реальной угрозы: укрыться в ближайшем подвале или цокольном этаже, отключить газ и свет, взять документы и запастись водой.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал, как прошла минувшая ночь в регионе.

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