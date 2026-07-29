Минниханов: филиал КФУ в Каире готовит более 2 тыс. студентов

Раис РТ подчеркнул, что Татарстан заинтересован в развитии программ академической мобильности со странами БРИКС. В вузах республики обучаются свыше 20 тыс. иностранцев. Традиционно много студентов из Китая (2 045 человек) и Индии (1 197 человек). Наличие студентов из ЮАР и Индонезии, а также планы по расширению мобильности с Египтом и ОАЭ показывают, что Татарстан успешно привлекает таланты из разных уголков глобального Юга.