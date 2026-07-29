Павел Дуров объявлен в международный розыск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявили в ФСБ.
Ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. В ФСБ подчеркнули: каналы, чаты и боты в Telegram активно используются украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и массовых убийств в России. Администрация Telegram не делает ничего для борьбы с ними. Павла Дурова в России могут приговорить к пожизненному лишению свободы, если будет установлена его вина.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
Напомним, что осенью 2024 года Павла Дурова заманил во Францию президент Макрон и в аэропорту его арестовали французские спецслужбы. Потом перевели под наблюдение без права выезда из Франции. Причина — подозрение в пособничестве международному терроризму. Но весной 2025 года Павла Дурова отпустили в ОАЭ, после того, как он пошёл на сотрудничество с французскими спецслужбами.
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