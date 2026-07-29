Павел Дуров объявлен в международный розыск

Напомним, что осенью 2024 года Павла Дурова заманил во Францию президент Макрон и в аэропорту его арестовали французские спецслужбы. Потом перевели под наблюдение без права выезда из Франции. Причина — подозрение в пособничестве международному терроризму. Но весной 2025 года Павла Дурова отпустили в ОАЭ, после того, как он пошёл на сотрудничество с французскими спецслужбами.