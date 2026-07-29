Дома в Москве, миллионы на счетах: ЦИК обнародовал сведения о доходах кандидатов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия начала публиковать сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты, которые намерены баллотироваться в Госдуму по спискам политических партий. На сайте ЦИК обнародованы сведения о доходах за прошедший год, информация о крупных сделках и недвижимости за рубежом. «Новый Калининград» начал знакомство с этой информацией со списков калининградских кандидатов от «Единой России» и КПРФ.
Глава обкома КПРФ Максим Буланов недвижимого имущества не имеет. Общая сумма его доходов за 2025 год: 5 млн 278 тыс. 812.86 ₽ Доходы он получил в ООО «ФОРТУНА», ООО «АТЛАНТИС», «ПМКБ» и в Законодательном Собрании Калининградской области (Максим Буланов является депутатом на постоянной основе, главой фракции КПРФ). На счетах у главного коммуниста области лежит 51 тыс. 658 ₽
Второй секретарь обкома Владислав Рябцев задекларировал доход в размере 10 млн 661 тыс. 063.15 ₽ Источниками доходов стали «ТБанк»; «Сбербанк», «Альфабанк», Законодательное Собрание Калининградской области (Рябцев является помощником депутата); а также областное отделение КПРФ. В собственности у кандидата квартира в Калининградской области площадью 35,1 кв. м и автомобиль AUDI A5 (2012 г.). На счетах у него — 193 тыс. 687.07 ₽
Лидер регионального списка «Единой России» губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных за прошедший год заработал 9 млн 328 тыс. 261.22 ₽ В таблице, опубликованной ЦИК, указано, что доходы он получил в правительстве Ростовской области (вероятно, ошибочно — прим. «Нового Калининграда»); за счёт процентов (доход от вкладов) банка ВТБ, зарплаты в правительстве Калининградской области. Также калининградский губернатор имеет квартиру в Москве площадью 157,5 кв.м. У него на счетах лежит 29 млн 082 тыс. 132.20 ₽
Вице-премьер Наталья Ищенко задекларировала за прошлый год 10 млн 416 тыс. 563.11 ₽ Источники доходов: стипендия ФГБУ «ЦСП»; зарплата в министерстве спорта Калининградской области; проценты (доход от вкладов) в Сбербанке; социальные пособия, полученные от комитета по социальной политике администрации Калининграда.
В собственности у вице-премьера пять земельных участков в Калининградской и Московской областях, два жилых дома — в Калининградской области (площадью 315,4 кв.м.), в Московской области — 236,7 кв.м. Также она имеет в Москве квартиру площадью 155,4 кв.м. и нежилое помещение площадью 12,1 кв.м. Также в собственности у олимпийской чемпионки и чемпионки мира по синхронному плаванию два автомобиля: БMB, X6 XDRIVE 351 (2016 г.) и МЕРСЕДЕС-БЕНЦ, ML300 4MATIC (2014 г.). На счетах — 78 тыс. 136.08 ₽
Третий кандидат в Госдуму от ЕР, который идет в Госдуму от Калининградской области, — ветеран СВО, Герой России Андрей Козлов. Его доход за прошедший год составил 35 млн 928 тыс. 643.87 ₽ Получил он его за счет продажи имущества, процентов по вкладам, зарплаты по основному месту работы (сейчас это ООО «РЖД ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»). Также Андрею Козлову полагается пенсия УФСБ и социальные пособия. В собственности у кандидата квартира в Москве площадью 99,9 кв.м. и два автомобиля: ТОЙОТА ХАЙЛЮКС (2019 г.) и МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLC-CLASS (2021 г.). На счетах в банках лежит 19 млн 013 тыс. 302.49 ₽
В 2015 году Андрей Козлов совершил крупную сделку — купил в Москве квартиру за 51 млн 350 тыс. руб. «Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество являются: доход по основному месту работы кандидата, доход по основному месту работы супруги, накопления за предыдущие годы. Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества: 21 295 884.63 рублей», — отмечается в информации ЦИК.
«Новый Калининград» обратил внимание на еще две крупные сделки, совершенные одним чиновником, который когда-то имел отношение к нашему региону. Бывший замполпреда президента по СЗФО Михаил Ведерников, возглавивший в 2017 году Псковскую область, купил в 2024 и 2025 годах два автомобиля. MERCEDES-BENZ МАYВАСН GLS 600 обошелся губернатору Псковской области в 30 млн руб., MERCEDES-BENZ G-CLASS — в 16,500 млн руб. При это его доход на посту псковского губернатора за счет зарплаты и продажи имущества составил 5 млн 094 тыс. 886.51 ₽
«Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются: доход по основному месту работы кандидата, доход от вкладов в банках, доход от вкладов в иных кредитных организациях, накопления за предыдущие годы, дар, доход от продажи имущества. Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, 37 млн 982 тыс. 299.35 рублей», — сообщает ЦИК.
Продолжение следует…
Фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград».