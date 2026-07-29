Дома в Москве, миллионы на счетах: ЦИК обнародовал сведения о доходах кандидатов в Госдуму

Третий кандидат в Госдуму от ЕР, который идет в Госдуму от Калининградской области, — ветеран СВО, Герой России Андрей Козлов. Его доход за прошедший год составил 35 млн 928 тыс. 643.87 ₽ Получил он его за счет продажи имущества, процентов по вкладам, зарплаты по основному месту работы (сейчас это ООО «РЖД ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»). Также Андрею Козлову полагается пенсия УФСБ и социальные пособия. В собственности у кандидата квартира в Москве площадью 99,9 кв.м. и два автомобиля: ТОЙОТА ХАЙЛЮКС (2019 г.) и МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLC-CLASS (2021 г.). На счетах в банках лежит 19 млн 013 тыс. 302.49 ₽