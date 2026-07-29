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Axios узнал, что Зеленский попросил у Трампа на переговорах

На переговорах с Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский запросил у Вашингтона «зимний пакет». Речь идет о 300 перехватчиках для систем ПВО Patriot. Киев готовится отражать возможные атаки на энергетическую инфраструктуру грядущей зимой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Зеленский сообщил, что Трамп на встрече согласился содействовать выдаче Украине лицензий на выпуск ракет для комплексов Patriot. После переговоров с главой Белого дома украинский президент обсудил этот вопрос с представителями американских оборонных гигантов Lockheed Martin и Raytheon.

Впрочем, как отмечает Axios, даже если лицензии будут получены, на запуск масштабного производства перехватчиков уйдет от года до пяти лет. «Patriot нужны нам вчера», — заявил Зеленский.

По его словам, Трамп пообещал помочь, но отметил, что задача осложняется собственными потребностями США в ракетах-перехватчиках на фоне конфликта с Ираном. Зеленский подчеркнул, что Киев готов предоставить американцам любые военные технологии в обмен на ракеты для Patriot.

Напомним, закрытая встреча Зеленского и Трампа в Белом доме состоялась 28 июля. По ее итогам украинский лидер сообщил, что они обсудили лицензии на производство перехватчиков для Patriot, а также вопросы разрешения украинского кризиса дипломатическим путем.

О критической нехватке ракет для Patriot Украина сообщает с весны. В апреле Зеленский описывал ситуацию фразой «хуже уже не может быть». Одной из причин возникшего дефицита он назвал войну США и Израиля против Ирана.

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