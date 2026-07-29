Axios узнал, что Зеленский попросил у Трампа на переговорах

Зеленский сообщил, что Трамп на встрече согласился содействовать выдаче Украине лицензий на выпуск ракет для комплексов Patriot. После переговоров с главой Белого дома украинский президент обсудил этот вопрос с представителями американских оборонных гигантов Lockheed Martin и Raytheon.
Впрочем, как отмечает Axios, даже если лицензии будут получены, на запуск масштабного производства перехватчиков уйдет от года до пяти лет. «Patriot нужны нам вчера», — заявил Зеленский.
Напомним, закрытая встреча Зеленского и Трампа в Белом доме состоялась 28 июля. По ее итогам украинский лидер сообщил, что они обсудили лицензии на производство перехватчиков для Patriot, а также вопросы разрешения украинского кризиса дипломатическим путем.