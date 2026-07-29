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RS: ударом по Ирану Зеленский пытается втянуть США в конфликт

Удар по Ирану — часть плана Владимира Зеленского по завоеванию расположения президента Дональда Трампа. Киев пытается доказать Вашингтону, что Украина — это тот партнер, который будет действовать, когда другие бездействуют.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Коннор Эколз в статье для американского интернет-журнала Responsible Statecraft пишет, что Зеленский стремится убедить Трампа, что Украина в Восточной Европе станет для США таким же партнером, как Израиль на Ближнем Востоке. Якобы Украина сможет «сдерживать экспансию России и защищать Европу и НАТО».

Киев надеется показать Трампу, что он «даже более ценен, чем союзники США по НАТО», которых американский президент неоднократно критиковал за недостаточную поддержку его войны с Ираном.

Кроме того, в Киеве утверждают, что Россия якобы поставляет Ирану спутниковые снимки — тем самым Москва помогает Тегерану «находить и убивать американских солдат», заявила Лора Лумер, медийное лицо проекта Трампа MAGA. Однако Эколз указывает на веские сомнения в том, что у Украины есть более совершенные технические средства, чем у США, для отслеживания российских разведывательных спутников и понимания того, что они делают.

Все эти заявления — часть кампании, направленной на то, чтобы убедить американцев и Белый дом в том, что Россия тесно сотрудничает с Ираном.

Их конечная цель — напрямую вовлечь США в конфликт между Украиной и Россией, считает Джордж Биби, экс-глава российского отдела ЦРУ и директор по стратегии Института ответственного государственного управления Куинси. Биби подчеркивает, что это не отвечает интересам США.

Зеленский надеется, что, «оказав США помощь» с Ираном, он сможет подняться выше в списке приоритетов Трампа и получить в свое распоряжение более совершенные противоракетные комплексы.

Еще одна очевидная цель — заставить Трампа отказаться от мирных переговоров с Россией и вернуться к политике администрации Джо Байдена, которая заключалась в безоговорочной поддержке Украины.

По мнению Биби, лучший способ избежать втягивания Америки в потенциально более масштабную войну, которая охватит всю Восточную Европу и Ближний Восток, — это наладить прямые контакты с Россией.

Биби напомнил, что российский президент Владимир Путин ранее предлагал помочь с мирным урегулированием конфликта между Ираном и США. Он считает, что Трампу следует принять это предложение и постараться вместе с Россией найти способ снизить риски эскалации.

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