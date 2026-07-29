Кроме того, в Киеве утверждают, что Россия якобы поставляет Ирану спутниковые снимки — тем самым Москва помогает Тегерану «находить и убивать американских солдат», заявила Лора Лумер, медийное лицо проекта Трампа MAGA. Однако Эколз указывает на веские сомнения в том, что у Украины есть более совершенные технические средства, чем у США, для отслеживания российских разведывательных спутников и понимания того, что они делают.