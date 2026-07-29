Коннор Эколз в статье для американского интернет-журнала Responsible Statecraft пишет, что Зеленский стремится убедить Трампа, что Украина в Восточной Европе станет для США таким же партнером, как Израиль на Ближнем Востоке. Якобы Украина сможет «сдерживать экспансию России и защищать Европу и НАТО».
Кроме того, в Киеве утверждают, что Россия якобы поставляет Ирану спутниковые снимки — тем самым Москва помогает Тегерану «находить и убивать американских солдат», заявила Лора Лумер, медийное лицо проекта Трампа MAGA. Однако Эколз указывает на веские сомнения в том, что у Украины есть более совершенные технические средства, чем у США, для отслеживания российских разведывательных спутников и понимания того, что они делают.
Их конечная цель — напрямую вовлечь США в конфликт между Украиной и Россией, считает Джордж Биби, экс-глава российского отдела ЦРУ и директор по стратегии Института ответственного государственного управления Куинси. Биби подчеркивает, что это не отвечает интересам США.
Еще одна очевидная цель — заставить Трампа отказаться от мирных переговоров с Россией и вернуться к политике администрации Джо Байдена, которая заключалась в безоговорочной поддержке Украины.
Биби напомнил, что российский президент Владимир Путин ранее предлагал помочь с мирным урегулированием конфликта между Ираном и США. Он считает, что Трампу следует принять это предложение и постараться вместе с Россией найти способ снизить риски эскалации.