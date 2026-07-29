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Губернатор Ленобласти обратился в прокуратуру из-за стройки в Мурино

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил проверить законность строительства нестационарного торгового объекта с элементами детского досугового центра «Апельсин» на Екатерининской улице в Мурино. Поводом стали обращения местных жителей, которые пожаловались главе региона в социальных сетях.

Источник: Коммерсантъ

«Поручил специалистам выехать на место и внимательно разобраться в ситуации», — написал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, участок находится в зоне зеленых насаждений, а у возводимого объекта «могут быть признаки некапитального строительства». Кроме того, как отметил глава региона, «есть признаки несоответствия требованиям градостроительного законодательства».

«Я направил материалы в прокуратуру для правовой оценки», — подчеркнул господин Дрозденко.

Губернатор также рекомендовал муниципальным властям рассмотреть возможность выкупа участка, чтобы сохранить территорию зеленой зоной.

«Муниципалитету рекомендовал рассмотреть возможность выкупа участка, чтобы сохранить эту территорию зеленой и навсегда закрепить ее статус как благоустроенной зоны для комфорта жителей», — отметил губернатор.

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