Губернатор Ленобласти обратился в прокуратуру из-за стройки в Мурино

«Поручил специалистам выехать на место и внимательно разобраться в ситуации», — написал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, участок находится в зоне зеленых насаждений, а у возводимого объекта «могут быть признаки некапитального строительства». Кроме того, как отметил глава региона, «есть признаки несоответствия требованиям градостроительного законодательства».
«Я направил материалы в прокуратуру для правовой оценки», — подчеркнул господин Дрозденко.
Губернатор также рекомендовал муниципальным властям рассмотреть возможность выкупа участка, чтобы сохранить территорию зеленой зоной.
«Муниципалитету рекомендовал рассмотреть возможность выкупа участка, чтобы сохранить эту территорию зеленой и навсегда закрепить ее статус как благоустроенной зоны для комфорта жителей», — отметил губернатор.