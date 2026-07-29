Иран осудил авиаудары США и Саудовской Аравии по Ираку

В ночь на среду США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары по штабам шиитских группировок. Атакам подверглись объекты в семи иракских провинциях, включая Багдад. В Саудовской Аравии заявили, что эти удары стали ответом на попытки атак ее нефтяных объектов, осуществляемых с территории Ирака, и что королевство не стремится к эскалации.