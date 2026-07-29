Иран осудил авиаудары США и Саудовской Аравии по Ираку

В документе подчеркивается, что нанесенные удары представляют собой открытое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Ирака.
Внешнеполитическое ведомство Ирана добавляет: «Эти нападения… соответствуют стремлениям США и израильского режима к расширению масштабов военного конфликта в регионе Ближнего Востока».
В ночь на среду США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары по штабам шиитских группировок. Атакам подверглись объекты в семи иракских провинциях, включая Багдад. В Саудовской Аравии заявили, что эти удары стали ответом на попытки атак ее нефтяных объектов, осуществляемых с территории Ирака, и что королевство не стремится к эскалации.
Согласно сообщению пресс-службы Сил народного ополчения Ирака, жертвами ударов стали не менее 20 человек, еще 32 человека получили ранения.