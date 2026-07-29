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Иран осудил авиаудары США и Саудовской Аравии по Ираку

Тегеран выражает осуждение в связи с ударами, нанесенными США и Саудовской Аравией по территории Ирака. Как следует из заявления иранского МИД, в Тегеране полагают, что данные атаки направлены на расширение масштабов военного конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: РИА "Новости"

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана, говорится: «МИД Ирана решительно осуждает агрессивные нападения США и Саудовской Аравии на ряд районов Ирака, в том числе на объекты и места, принадлежащие государственным учреждениям Ирака, а также на пункты паломничества».

В документе подчеркивается, что нанесенные удары представляют собой открытое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Ирака.

Внешнеполитическое ведомство Ирана добавляет: «Эти нападения… соответствуют стремлениям США и израильского режима к расширению масштабов военного конфликта в регионе Ближнего Востока».

В ночь на среду США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары по штабам шиитских группировок. Атакам подверглись объекты в семи иракских провинциях, включая Багдад. В Саудовской Аравии заявили, что эти удары стали ответом на попытки атак ее нефтяных объектов, осуществляемых с территории Ирака, и что королевство не стремится к эскалации.

Согласно сообщению пресс-службы Сил народного ополчения Ирака, жертвами ударов стали не менее 20 человек, еще 32 человека получили ранения.

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