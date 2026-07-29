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СМИ узнали, что Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не стал встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока оба политика находились с визитами в столице США. Об этом сообщает Haaretz, ссылаясь на два информированных источника.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Украинский источник утверждает, что предложение о переговорах изначально поступило от канцелярии Нетаньяху. Офис Зеленского подтвердил готовность к диалогу, но после этого израильская сторона перестала выходить на связь. Позже представители Израиля уточнили, что встреча невозможна из-за расписания премьер-министра.

В то же время другой источник Haaretz настаивает на обратном: инициатива шла от украинской стороны. По его словам, офис Нетаньяху просто проигнорировал запрос о проведении встречи.

28 июля президент США Дональд Трамп поочередно провел переговоры с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху. Глава Белого дома назвал обе встречи позитивными и продуктивными.

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