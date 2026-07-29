СМИ узнали, что Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в США

Украинский источник утверждает, что предложение о переговорах изначально поступило от канцелярии Нетаньяху. Офис Зеленского подтвердил готовность к диалогу, но после этого израильская сторона перестала выходить на связь. Позже представители Израиля уточнили, что встреча невозможна из-за расписания премьер-министра.
В то же время другой источник Haaretz настаивает на обратном: инициатива шла от украинской стороны. По его словам, офис Нетаньяху просто проигнорировал запрос о проведении встречи.
28 июля президент США Дональд Трамп поочередно провел переговоры с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху. Глава Белого дома назвал обе встречи позитивными и продуктивными.