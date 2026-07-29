Премьер Ирака отменил визит в Саудовскую Аравию из-за ударов

«Визит премьер-министра в Саудовскую Аравию в четверг отложили», — передает телеканал слова иракского источника.
Изначально аз-Зейди собирался прибыть в королевство в четверг. В повестке значились переговоры по двусторонним отношениям, вопросам безопасности и регионального развития. Стороны также планировали подписать меморандумы о взаимопонимании в разных сферах, напоминает Al Jazeera.
Как уточняется в сообщении, причиной переноса стали совместные удары американских и саудовских сил по объектам в Ираке.
29 июля Минобороны Саудовской Аравии объявило, что ее военные совместно с Центральным командованием ВС США (CENTCOM) нанесли прицельные удары по позициям вооруженных группировок, поддерживаемых Ираном, в Ираке. Атаке предшествовали запуски беспилотников с иракской территории, которые атаковали саудовские нефтеперерабатывающие заводы.