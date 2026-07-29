Премьер Ирака отменил визит в Саудовскую Аравию из-за ударов

Поездка премьер-министра Ирака в Саудовскую Аравию сорвалась в последний момент. Али аз-Зейди отменил визит в Эр-Рияд, запланированный на 30 июля, после того как США и Саудовская Аравия нанесли удары по целям на иракской территории. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.