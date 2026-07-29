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Премьер Ирака отменил визит в Саудовскую Аравию из-за ударов

Поездка премьер-министра Ирака в Саудовскую Аравию сорвалась в последний момент. Али аз-Зейди отменил визит в Эр-Рияд, запланированный на 30 июля, после того как США и Саудовская Аравия нанесли удары по целям на иракской территории. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Визит премьер-министра в Саудовскую Аравию в четверг отложили», — передает телеканал слова иракского источника.

Изначально аз-Зейди собирался прибыть в королевство в четверг. В повестке значились переговоры по двусторонним отношениям, вопросам безопасности и регионального развития. Стороны также планировали подписать меморандумы о взаимопонимании в разных сферах, напоминает Al Jazeera.

Как уточняется в сообщении, причиной переноса стали совместные удары американских и саудовских сил по объектам в Ираке.

29 июля Минобороны Саудовской Аравии объявило, что ее военные совместно с Центральным командованием ВС США (CENTCOM) нанесли прицельные удары по позициям вооруженных группировок, поддерживаемых Ираном, в Ираке. Атаке предшествовали запуски беспилотников с иракской территории, которые атаковали саудовские нефтеперерабатывающие заводы.

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