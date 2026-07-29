Эксперт: Нетаньяху пытался убедить Трампа отказаться от соглашения с Ираном

Сегодня в Белом доме сохраняется недоверие как к самому израильскому премьеру, так в большей степени — интерпретации Израилем разведданных, констатирует Новиков. В США полагают, что Израиль подает любую информацию как аргумент в пользу силового сценария, тогда как Вашингтон пытается делать ставку на дипломатию. При этом американские спецслужбы оценивают шансы на заключение мирного соглашения с Ираном и на эскалацию конфликта как примерно равные.