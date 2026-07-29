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Эксперт: Нетаньяху пытался убедить Трампа отказаться от соглашения с Ираном

Главной темой встречи израильского премьера Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стал Иран. Востоковед Марк Новиков в своем телеграм-канале анализирует атмосферу состоявшихся переговоров и позиции сторон.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщила, что визит Нетаньяху в Вашингтон проходил в непростой атмосфере. Источники отметили, что израильскому премьеру пришлось действовать крайне осторожно и тщательно продумывать детали разговора.

Ранее Трамп лично встречался с Нетаньяху в феврале этого года, когда США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Позже израильский премьер неоднократно добивался личной аудиенции Трампа, но каждый раз их общение проходило по телефону.

Востоковед Новиков обращает внимание, что переговоры Трампа и Нетаньяху во вторник были закрытыми для прессы. Кроме того, в них приняли участие представители команды американского лидера — вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, министр обороны Пит Хегсет и спецпосланник Стив Уиткофф.

Нетаньяху стремился убедить Трампа отказаться от идеи нового соглашения с Тегераном, представив разведданные о восстановлении иранской ядерной программы и объекта «Хар ха-Макош», где, по оценке Израиля, размещаются центрифуги и оборудование.

Марк Новиков
востоковед, автор телеграм-канала «Дежурный по Израилю»

Политолог обращает внимание, что незадолго до встречи Трамп публично дал понять, что Соединенные Штаты обладают полной информацией о ядерных разработках Ирана, и у премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху нет необходимости публично заявлять что-либо по этой теме.

Сегодня в Белом доме сохраняется недоверие как к самому израильскому премьеру, так в большей степени — интерпретации Израилем разведданных, констатирует Новиков. В США полагают, что Израиль подает любую информацию как аргумент в пользу силового сценария, тогда как Вашингтон пытается делать ставку на дипломатию. При этом американские спецслужбы оценивают шансы на заключение мирного соглашения с Ираном и на эскалацию конфликта как примерно равные.

Ранее Нетаньяху подтвердил, что планирует посетить Нью-Йорк в сентябре, несмотря на призыв мэра города Зохрана Мамдани арестовать его на основании ордера МУС.

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