Региональным СМИ раздали 36,8 млн рублей на освещение деятельности правительства

В 2026 году региональные и федеральные СМИ получили от правительства Калининградской области финансовую поддержку на сумму 36, 777 млн руб. Заключение контрактов на освещение деятельности правительства завершилось 28 июля. Соответствующая информация опубликована на портале предоставления мер господдержки.
Средства выделили в виде «субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат, связанных с обнародованием (опубликованием) информации о деятельности государственных органов Калининградской области в средствах массовой информации». Распределением средств занималось министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
Максимальная субсидия в 15,158 млн руб. ушла государственной телерадиокомпании (ГТРК) «Калининград». 7 млн руб. направлено частной телерадиокомпании «Каскад».
Два транша (6 млн руб. и 615 тыс. руб.) получило ООО «Комсомольская правда-Калининград», которое издает региональный выпуск «Комсомольской правды». 4 млн руб. — ООО «Русская медиагруппа “Западная пресса”, которое является учредителем портала “Клопс”. 1,5 млн руб. — ООО “Издательство Страна” (издает газету “Страна Калининград”, “Маленькая страна” и др.). Все три компании входят в медиагруппу “Западная пресса”, которая принадлежит Марине Васильевой и Александру Власову.
Субсидию в 2 млн руб. получило ЗАО «Балтик Плюс» (учредитель одноименной радиостанции, в холдинг также входит несколько федеральных сетевых радиостанций). 500 тыс. предусмотрено для «Российской газеты».
Напомним, годом ранее правительство распределило среди региональных СМИ 37,5 млн рублей. Максимальную сумму также получало ГТРК «Калининград» — 23 млн рублей. Коммерческий холдинг Власова и Васильевой в прошлом году получил от властей 6 млн руб., в этом году сумма бюджетной поддержки выросла до 12,115 млн руб.