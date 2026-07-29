Welt: Киев не может производить ракеты для Patriot из-за Boeing

Как указал журналист, налаживание выпуска ракет для американских комплексов является технологически сложным процессом, требующим значительного времени. Он также добавил, что ракеты PAC-3 в настоящее время необходимы самим Соединенным Штатам для пополнения запасов противовоздушной обороны. Кроме того, Ваннер назвал высокий риск уничтожения такого производства российскими военными в качестве еще одного препятствия для его запуска на Украине.