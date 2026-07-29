Welt: Киев не может производить ракеты для Patriot из-за Boeing

Вечером во вторник в Белом доме состоялась закрытая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, по итогам переговоров Трамп согласился выдать Киеву лицензии на выпуск ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Позднее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM сообщил, что Варшава заинтересована в размещении производства таких ракет для Patriot на своей территории.
«Есть еще одно серьезное препятствие — это головки самонаведения для этих ракет Patriot, и прежде всего для модели PAC-3…Эти головки производит Boeing, и, насколько мне известно, корпорация не хочет предоставлять лицензию на их производство третьим странам», — отметил Ваннер в репортаже из Киева.
Как указал журналист, налаживание выпуска ракет для американских комплексов является технологически сложным процессом, требующим значительного времени. Он также добавил, что ракеты PAC-3 в настоящее время необходимы самим Соединенным Штатам для пополнения запасов противовоздушной обороны. Кроме того, Ваннер назвал высокий риск уничтожения такого производства российскими военными в качестве еще одного препятствия для его запуска на Украине.
«Таким образом, быстрой помощи Украине на данный момент, даже если бы было разрешено производство по лицензии, ожидать не приходится», — подвел итог журналист.