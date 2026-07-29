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Аракчи заявил Каллас, что Киев должен ответить за атаку на судно

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи считает, что Киев обязан признать вину за удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. Этот вопрос он поднял в телефонном разговоре с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас. О деталях беседы сообщает агентство Fars.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Аракчи в ходе разговора с Каллас подчеркнул, что, учитывая прямые заявления президента Украины [Владимира Зеленского] о признании ответственности за нападение на иранское торговое судно, утверждение о непреднамеренности этой атаки не может быть воспринято всерьез», — говорится в публикации.

Глава иранского МИД настаивает на том, что Украина обязана ответить за этот незаконный и преступный акт — атака привела к гибели иранских граждан и нанесла повреждения торговому кораблю.

До этого Аракчи уже созванивался с украинским коллегой Андреем Сибигой. Тот заявил, что удар не был намеренным. Однако иранский министр подчеркнул: любое нападение на граждан Исламской Республики неприемлемо, и Киев должен возместить ущерб.

Напомним, что 25 июля Украина нанесла удар по иранскому судну. После взрыва один член экипажа погиб, еще один получил ранения.

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