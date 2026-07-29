Аракчи заявил Каллас, что Киев должен ответить за атаку на судно

«Аракчи в ходе разговора с Каллас подчеркнул, что, учитывая прямые заявления президента Украины [Владимира Зеленского] о признании ответственности за нападение на иранское торговое судно, утверждение о непреднамеренности этой атаки не может быть воспринято всерьез», — говорится в публикации.
Глава иранского МИД настаивает на том, что Украина обязана ответить за этот незаконный и преступный акт — атака привела к гибели иранских граждан и нанесла повреждения торговому кораблю.
До этого Аракчи уже созванивался с украинским коллегой Андреем Сибигой. Тот заявил, что удар не был намеренным. Однако иранский министр подчеркнул: любое нападение на граждан Исламской Республики неприемлемо, и Киев должен возместить ущерб.
Напомним, что 25 июля Украина нанесла удар по иранскому судну. После взрыва один член экипажа погиб, еще один получил ранения.