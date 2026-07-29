Аракчи заявил Каллас, что Киев должен ответить за атаку на судно

«Аракчи в ходе разговора с Каллас подчеркнул, что, учитывая прямые заявления президента Украины [Владимира Зеленского] о признании ответственности за нападение на иранское торговое судно, утверждение о непреднамеренности этой атаки не может быть воспринято всерьез», — говорится в публикации.