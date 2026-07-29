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Пашинян допустил возможность встречи с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным в будущем.

Источник: Reuters

«Встреча возможна. Во всяком случае, обсуждения и контакты у нас обязательно будут», — заявил Пашинян журналистам в ответ на вопрос о возможности встречи с российским лидером.

В понедельник по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Пашиняном. По информации пресс-службы армянского Кабмина, Пашинян высказал идею провести референдум по вопросу вступления в ЕС после подачи официальной заявки на членство.

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