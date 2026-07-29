На Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий

На встрече обсудили защиту объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий Краснодарского края.
Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня вражеская сторона пытается наносить удары не только по военным объектам, но и по гражданским, в числе которых предприятия промышленности, АПК и переработки, представляющие стратегическую ценность для экономики. — Краснодарский край — один из ключевых производителей сельхозпродукции в России. Поэтому мы должны защитить объекты, которые напрямую связаны с продовольственной безопасностью страны, — подчеркнул Губернатор Кубани.
По поручению Вениамина Кондратьева на Кубани создадут мобильные огневые группы — это один из эффективных способов защиты объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий. В первую очередь в них должны входить сотрудники этих организаций, они останутся защищать предприятия, в которых работают. Каждый участник мобильной огневой группы будет ежемесячно получать 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.