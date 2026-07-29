Иранское посольство с помощью ИИ «превратило» Трампа в официанта

На сгенерированном фото израильский лидер садится за стол. Перед ним стоит тарелка с лобстером. Сзади Нетаньяху находится глава Белого дома — он одет в костюм официанта и придерживает стул.
Подпись к изображению гласит: «Добро пожаловать обратно, сэр. Хотите, как обычно, неограниченное финансирование?».
Ранее, 28 июля, Дональд Трамп провел встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский президент назвал эти переговоры продуктивными.