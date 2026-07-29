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Иранское посольство с помощью ИИ «превратило» Трампа в официанта

Иранское посольство в ЮАР опубликовало в своем официальном аккаунте в соцсети X изображение, созданное нейросетью. На картинке президент США Дональд Трамп предстал в роли официанта, который обслуживает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

На сгенерированном фото израильский лидер садится за стол. Перед ним стоит тарелка с лобстером. Сзади Нетаньяху находится глава Белого дома — он одет в костюм официанта и придерживает стул.

Подпись к изображению гласит: «Добро пожаловать обратно, сэр. Хотите, как обычно, неограниченное финансирование?».

Ранее, 28 июля, Дональд Трамп провел встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский президент назвал эти переговоры продуктивными.

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