Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего» в Астане

Убеждён, что со временем количество самостоятельных дисциплин и в программе игр и в Figital-спорте в целом будут расти, так же, как и их популярность. Россия — одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков диджитал-движения.