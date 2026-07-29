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Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего» в Астане

АСТАНА, 29 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников III «Игр будущего» в Астане.

Источник: Sputnik.kz

«Рад приветствовать вас на открытии третьего международного мультиспортивного турнира “Игры будущего”. Эти уникальные состязания воплощают в себе спорт и инновации, физическую и интеллектуальную культуру», — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, их основная миссия — содействовать гармоничному развитию человека, устремлённого в будущее. Открытого прогрессу, уверенно владеющего самыми передовыми технологиями. Человека, который понимает ценность знаний и стремится к совершенствованию.

Убеждён, что со временем количество самостоятельных дисциплин и в программе игр и в Figital-спорте в целом будут расти, так же, как и их популярность. Россия — одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков диджитал-движения.

подчеркнул Путин

В России создают условия для развития этого вида спорта, добавил российский лидер. Он напомнил, что Всероссийская Федерация диджитал-спорта была образована ещё в ноябре 2022 года, а уже в феврале-марте 2024 в Казани состоялись первые «Игры будущего», которые вызвали большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей.

С самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры любых форм дискриминации и двойных стандартов.

заявил Путин

Важно, что география игр расширяется, добавил президент России.

«В этом году их принимает яркая, современная, динамично растущая Астана, принявшая эстафету у Абу-Даби, хозяев соревнований прошлого года. Хочу особо выделить значимый вклад в развитие Figital движения и “Игр будущего” президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что личное и заинтересованная позиция президента Казахстана позволила проводить III «Игры будущего» в Астане.

Казахстан, добавил Путин, обладает мощным спортивным потенциалом. Его представители заслуженно добиваются высоких наград на престижных международных соревнованиях.

«Мы хорошо знаем традиции щедрости и гостеприимства, которыми отличаются наши казахстанские друзья. Поэтому уверен, что игры пройдут на самом высоком уровне, а спортсмены и зрители получат много позитивных эмоций от бескомпромиссной борьбы команд», — отметил российский лидер.

Он пожелал участникам состязаний успехов, а гостям ярких, незабываемых впечатлений.

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