Политолог объяснил, зачем Киев настаивает на вступлении в НАТО

«Но Европа не будет сражаться за Украину. Поставлять оружие на Украину — это да. Зеленский об этом знает, но в очередной раз пытается изменить ситуацию. Может, думает, что чем больше он будет просить, тем Украину быстрее примут. Однако ни в Евросоюз, ни в НАТО Украину не возьмут, как бы Зеленскому этого не хотелось и как бы он ни пытался напоминать об этом», — отметил собеседник «Ленты.ру».