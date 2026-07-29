Ранее украинский лидер заявил, что Киеву неясно, почему страну до сих пор не пригласили в блок. Он также подчеркнул, что вступление в альянс считается одним из ключевых пунктов послевоенных гарантий безопасности для Украины.
По словам Глазунова, для европейских стран Украина выступает лишь инструментом, с помощью которого они пытаются дестабилизировать ситуацию в России. Если Киев войдет в НАТО, это автоматически даст ему гарантии безопасности, втянув в прямой конфликт с Москвой все государства Европы.
«Но Европа не будет сражаться за Украину. Поставлять оружие на Украину — это да. Зеленский об этом знает, но в очередной раз пытается изменить ситуацию. Может, думает, что чем больше он будет просить, тем Украину быстрее примут. Однако ни в Евросоюз, ни в НАТО Украину не возьмут, как бы Зеленскому этого не хотелось и как бы он ни пытался напоминать об этом», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Напомним, 28 июля Владимир Зеленский принял участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*. До этого его принял в Белом доме президент США Дональд Трамп. Как сообщил украинский лидер, главной темой переговоров стало производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.