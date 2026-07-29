Книга о Лукашенко издана на английском языке

Книга о Лукашенко «Наш президент» является документально-биографическим очерком. А пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт ранее отмечала, что при написании книги авторы стремились «напомнить, какой путь прошел и какой путь проходит сегодня наш президент, сколько он сделал и делает каждый день для каждого из нас, нашей страны».