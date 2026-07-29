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Книга о Лукашенко издана на английском языке

В МИД презентовали книгу о Лукашенко на английском языке.

Источник: телеграм-канал «Пул Первого»

Книга о президенте Беларуси Александре Лукашенко «Наш президент» издана на английском языке, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Презентация англоязычного издания Our President состоялась 29 июля в Министерстве иностранных дел.

Напомним, книга коллектива авторов о белорусском президент «Наш президент» с эксклюзивными материалами вышла в свет в Беларуси в январе 2025 года.

В авторский коллектив книги вошли государственный деятель и профессор Александр Радьков, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, заместитель главы Администрации президента Беларуси Владимир Перцов, глава Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич.

Книга о Лукашенко «Наш президент» является документально-биографическим очерком. А пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт ранее отмечала, что при написании книги авторы стремились «напомнить, какой путь прошел и какой путь проходит сегодня наш президент, сколько он сделал и делает каждый день для каждого из нас, нашей страны».

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