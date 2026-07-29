После издевательств отчима-тирана детей передали отцу

Но Насте такое самоуправство не понравилось. Она заявила на бывшего мужа в суд, мужчина подал встречный иск. Одна за другой пошли экспертизы, беседы, исследования и психологические тестирования: и тут вскрылись печальные факты. Оказалось, Настя снова вышла замуж — за Николая, который раньше был судим по тяжким статьям. Катя спала в одной комнате вместе с матерью и отчимом. А тот вёл себя как настоящий тиран: запрещал девочке вставать ночью в туалет. Из-за этого у неё пошли проблемы со здоровьем.