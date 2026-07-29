В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о Крыме

Колесник обратил внимание на противоречие в действиях украинского лидера. «Он сказал, что вопрос о Крыме в первоочередном порядке не стоит, и продолжает бить по Крыму. Он, видимо, перепутал себя с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, потому что Макрона-то жена бьет, а вы знаете, как на Руси говорят: бьет — значит любит. Было бы смешно, если бы не было так грустно», — заявил собеседник «Ленты.ру».