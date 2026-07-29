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В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о Крыме

Депутат Госдумы Андрей Колесник жестко отреагировал на заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий подчеркнул, что полуостров навсегда останется российским, и украинскому президенту не стоит на него претендовать.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Поводом для комментария послужили слова главы Украины о том, что вопрос возвращения Крыма не стоит на повестке дня. «К сожалению, нет. Или пока нет — мы посмотрим, я не знаю», — отметил Зеленский, добавив, что «самое важное — сохранить людей».

Колесник обратил внимание на противоречие в действиях украинского лидера. «Он сказал, что вопрос о Крыме в первоочередном порядке не стоит, и продолжает бить по Крыму. Он, видимо, перепутал себя с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, потому что Макрона-то жена бьет, а вы знаете, как на Руси говорят: бьет — значит любит. Было бы смешно, если бы не было так грустно», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Политик дал понять, что Москва готова защищать полуостров всеми доступными методами, включая упреждающие удары по военной инфраструктуре Украины. «Так что он Крыма своего не увидит никогда. Как был Крым российским изначально с екатерининских времен и с елизаветинских, со времен князя Потемкина-Таврического, Федора Федоровича Ушакова, адмирала, который причислен к лику святых, так российским и останется», — поделился Колесник.

Ранее на Украине заявили, что наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте».

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