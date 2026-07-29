Колесник обратил внимание на противоречие в действиях украинского лидера. «Он сказал, что вопрос о Крыме в первоочередном порядке не стоит, и продолжает бить по Крыму. Он, видимо, перепутал себя с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, потому что Макрона-то жена бьет, а вы знаете, как на Руси говорят: бьет — значит любит. Было бы смешно, если бы не было так грустно», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Политик дал понять, что Москва готова защищать полуостров всеми доступными методами, включая упреждающие удары по военной инфраструктуре Украины. «Так что он Крыма своего не увидит никогда. Как был Крым российским изначально с екатерининских времен и с елизаветинских, со времен князя Потемкина-Таврического, Федора Федоровича Ушакова, адмирала, который причислен к лику святых, так российским и останется», — поделился Колесник.
Ранее на Украине заявили, что наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте».