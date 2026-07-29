Медведев заявил о попытках Запада уничтожить Россию через Украину

«Существуют темы, по которым нация, для того чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять одну позицию, только тогда победим. Надеюсь, что через некоторое время мы встретимся снова, для того, чтобы поздравить друг друга с победой. А она будет за нами», — подытожил Медведев.