Медведев заявил о попытках Запада уничтожить Россию через Украину

«Сейчас [на Западе] используют Украину как таран для того, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, не скрывая уже. У нас (россиян. — Ред.) сейчас есть одна общая задача. И она очевидна. Сохранить нашу страну», — сказал он.
Как подчеркнул Медведев, добиться этого можно исключительно победой в специальной военной операции (СВО). Он отметил, что уверен в том, что такое же мнение разделяют все присутствующие в зале представители политических сил, которые в рамках своей деятельности реализовывали различные инициативы по поддержке бойцов Армии России.
По мнению зампреда СБ России, Запад на протяжении всего времени пытался «расшатать» страну, поскольку она не нравилась ему своей «силой, гордостью и самодостаточностью». Как обратил внимание он, неудачи в попытках подчинить себе РФ вызывают у зарубежных глав и политических деятелей «жесточайшее разочарование».
«Существуют темы, по которым нация, для того чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять одну позицию, только тогда победим. Надеюсь, что через некоторое время мы встретимся снова, для того, чтобы поздравить друг друга с победой. А она будет за нами», — подытожил Медведев.