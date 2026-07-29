Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев выразил признательность Путину за специальное видеообращение

Выступая 29 июля 2026 года на церемонии открытия «Игр будущего — 2026» в Астане, глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину за специальное видеообращение, сообщает Zakon.kz.

Источник: Akorda.kz

Слова президента Казахстана приводит Telegram-канал Акорды.

Выражаю большую признательность лидеру России Владимиру Владимировичу Путину за специальное видеообращение, теплые слова в адрес Казахстана и напутствие спортсменам. Благодарю лидеров братских государств — президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона, президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева, президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова, а также глав официальных делегаций, участвующих в этой церемонии.

Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, всем известно, что «Игры будущего» как уникальный в своем роде проект появились по инициативе России и за короткий срок приобрели по-настоящему глобальный масштаб.

Можно с полной уверенностью сказать, что в успехе этого проекта заслуга президента Владимира Путина. Первые соревнования состоялись в Казани, затем эстафету принял Абу-Даби.

Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокую значимость проведения масштабного турнира в столице Казахстана.