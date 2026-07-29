Токаев выразил признательность Путину за специальное видеообращение

Слова президента Казахстана приводит Telegram-канал Акорды.
Выражаю большую признательность лидеру России Владимиру Владимировичу Путину за специальное видеообращение, теплые слова в адрес Казахстана и напутствие спортсменам. Благодарю лидеров братских государств — президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона, президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева, президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова, а также глав официальных делегаций, участвующих в этой церемонии.
Как отметил глава государства, всем известно, что «Игры будущего» как уникальный в своем роде проект появились по инициативе России и за короткий срок приобрели по-настоящему глобальный масштаб.
Можно с полной уверенностью сказать, что в успехе этого проекта заслуга президента Владимира Путина. Первые соревнования состоялись в Казани, затем эстафету принял Абу-Даби.
Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокую значимость проведения масштабного турнира в столице Казахстана.