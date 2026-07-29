Военных США на Ближнем Востоке могут лишить мобильных телефонов

Как сообщает агентство, адмирал ВМС США Брэд Купер направил военным письмо с предупреждением о возможных рисках, связанных с публикацией подобных материалов. В тексте указывается, что Иран имеет возможность использовать фото- и видеоматериалы из социальных сетей для оценки эффективности своих атак в реальном времени. Адмирал Купер подчеркнул, что распространение такой информации может «стоить жизни американским военным и гражданским» в государствах Персидского залива.
По данным источников Reuters, некоторым американским военным в Иордании уже отдан приказ сдать мобильные телефоны в ближайшие дни. Как сообщает агентство, в перспективе эта мера может быть внедрена и в других странах региона.
Также Reuters напоминает о ранее появившемся видео в интернете, где американские военные бегут в укрытие после иранского удара по авиабазе в Иордании. Данная запись была сделана одним из солдат с помощью умных очков Meta*
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