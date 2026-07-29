Военных США на Ближнем Востоке могут лишить мобильных телефонов

Как сообщает агентство, адмирал ВМС США Брэд Купер направил военным письмо с предупреждением о возможных рисках, связанных с публикацией подобных материалов. В тексте указывается, что Иран имеет возможность использовать фото- и видеоматериалы из социальных сетей для оценки эффективности своих атак в реальном времени. Адмирал Купер подчеркнул, что распространение такой информации может «стоить жизни американским военным и гражданским» в государствах Персидского залива.