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Военных США на Ближнем Востоке могут лишить мобильных телефонов

Американские военнослужащие, дислоцированные на Ближнем Востоке, могут столкнуться с требованием сдачи мобильных телефонов из-за опасений по поводу публикации фото и видео в соцсетях, которые могут помочь Ирану корректировать удары по объектам США. Об этом информирует Reuters.

Источник: Reuters

Как сообщает агентство, адмирал ВМС США Брэд Купер направил военным письмо с предупреждением о возможных рисках, связанных с публикацией подобных материалов. В тексте указывается, что Иран имеет возможность использовать фото- и видеоматериалы из социальных сетей для оценки эффективности своих атак в реальном времени. Адмирал Купер подчеркнул, что распространение такой информации может «стоить жизни американским военным и гражданским» в государствах Персидского залива.

По данным источников Reuters, некоторым американским военным в Иордании уже отдан приказ сдать мобильные телефоны в ближайшие дни. Как сообщает агентство, в перспективе эта мера может быть внедрена и в других странах региона.

Также Reuters напоминает о ранее появившемся видео в интернете, где американские военные бегут в укрытие после иранского удара по авиабазе в Иордании. Данная запись была сделана одним из солдат с помощью умных очков Meta*

* компания признана экстремистской и запрещена в России.

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