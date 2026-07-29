Эксперт назвал атаку на иранское судно пиар-акцией Зеленского перед визитом в США

Нападение украинских сил на иранское торговое судно представляет собой спланированную пиар-акцию Владимира Зеленского, приуроченную к его визиту в Вашингтон. Такое мнение в интервью ИС «Вести» высказал президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.
По словам политолога, ключевой целью этой провокации была попытка продемонстрировать лояльность администрации Дональда Трампа, которая сфокусирована на Ближнем Востоке и сдержанно относится к дальнейшему финансированию Киева.
«Это была пиар-акция, пиар-кампания, которая была нацелена, и целью ее была как бы подготовка к визиту Зеленского в Соединенные Штаты Америки и к дальнейшей встрече с президентом Трампом. Очевидно, что ситуация складывается таким образом, когда администрация Трампа все больше внимания уделяет на Ближний Восток», — отметил эксперт.
Кроме того, Садыгзаде указал на стремление украинского руководства сблизиться с израильскими властями на фоне жесткого противостояния Тель-Авива и Вашингтона с Тегераном. Киев надеялся получить поддержку Израиля, однако, как отметили СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху уклонился от проведения двусторонней встречи с Зеленским во время пребывания в США.