Эксперт назвал атаку на иранское судно пиар-акцией Зеленского перед визитом в США

«Это была пиар-акция, пиар-кампания, которая была нацелена, и целью ее была как бы подготовка к визиту Зеленского в Соединенные Штаты Америки и к дальнейшей встрече с президентом Трампом. Очевидно, что ситуация складывается таким образом, когда администрация Трампа все больше внимания уделяет на Ближний Восток», — отметил эксперт.