Литва удваивает число пограничников на границе Латвии с Белоруссией

Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс на заседании правительства заявил: «Мы и в дальнейшем готовы помогать Латвии. В составе новой группы, которая направляется в соседнюю страну, предусмотрено участие 20 пограничников, включая кинологов с четырьмя служебными собаками».
Ранее в команды, отправлявшиеся в Латвию, входили 10 человек. Несмотря на пожелания латвийской стороны о направлении 100 литовских пограничников для поддержки, Вильнюс сообщил, что не располагает такими ресурсами, так как это может создать пробелы на собственных рубежах.
Вильнюс обеспокоен повторной миграцией, когда нелегалы из стран Азии и Африки сначала проникают в Латвию через Белоруссию, а затем через Литву стремятся попасть в Западную Европу. По информации МВД, в 2025 году было задержано 1288 мигрантов, незаконно пересёкших границу из Латвии, тогда как в 2024 году их число составило 540 человек.