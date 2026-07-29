Литва удваивает число пограничников на границе Латвии с Белоруссией

Вильнюс обеспокоен повторной миграцией, когда нелегалы из стран Азии и Африки сначала проникают в Латвию через Белоруссию, а затем через Литву стремятся попасть в Западную Европу. По информации МВД, в 2025 году было задержано 1288 мигрантов, незаконно пересёкших границу из Латвии, тогда как в 2024 году их число составило 540 человек.