Франция выдворяет экс-главу бюро RT Ксению Федорову

Префектура полиции Парижа по распоряжению министра внутренних дел Франции вынесла решение о выдворении из страны бывшего руководителя и главного редактора бюро RT France Ксении Федоровой. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
По данным источников телеканала, власти обвиняют российскую журналистку в «распространении дезинформации и дестабилизирующих высказываний, передающих позицию российских властей».
Защита журналистки намерена оспорить данное решение в судебном порядке. Адвокат Эммануэль Пивница охарактеризовал выдворение Федоровой как прямое нарушение свободы слова.
«Ксения Федорова — журналистка. Это решение — серьезное посягательство на свободу выражения мнений журналистки, которая всегда выполняла свою работу наилучшим образом», — заявил Пивница.
При этом BFMTV уточняет, что подача апелляции не приостанавливает действие предписания о высылке.
Вещание RT в Евросоюзе было запрещено в феврале 2022 года. В январе 2023 года Министерство экономики и финансов Франции заблокировало банковские счета RT France, после чего Ксения Федорова, возглавлявшая бюро с 2017 года, объявила о прекращении деятельности телеканала в стране.