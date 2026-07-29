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Франция выдворяет экс-главу бюро RT Ксению Федорову

Французские власти приняли решение о выдворении из страны бывшего главного редактора RT France Ксении Федоровой. Префектура полиции Парижа вынесла соответствующее постановление по распоряжению МВД Франции. Защита журналистки назвала решение посягательством на свободу слова и готовит апелляцию.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Префектура полиции Парижа по распоряжению министра внутренних дел Франции вынесла решение о выдворении из страны бывшего руководителя и главного редактора бюро RT France Ксении Федоровой. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

По данным источников телеканала, власти обвиняют российскую журналистку в «распространении дезинформации и дестабилизирующих высказываний, передающих позицию российских властей».

Защита журналистки намерена оспорить данное решение в судебном порядке. Адвокат Эммануэль Пивница охарактеризовал выдворение Федоровой как прямое нарушение свободы слова.

«Ксения Федорова — журналистка. Это решение — серьезное посягательство на свободу выражения мнений журналистки, которая всегда выполняла свою работу наилучшим образом», — заявил Пивница.

При этом BFMTV уточняет, что подача апелляции не приостанавливает действие предписания о высылке.

Вещание RT в Евросоюзе было запрещено в феврале 2022 года. В январе 2023 года Министерство экономики и финансов Франции заблокировало банковские счета RT France, после чего Ксения Федорова, возглавлявшая бюро с 2017 года, объявила о прекращении деятельности телеканала в стране.

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