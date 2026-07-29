Франция выдворяет экс-главу бюро RT Ксению Федорову

Вещание RT в Евросоюзе было запрещено в феврале 2022 года. В январе 2023 года Министерство экономики и финансов Франции заблокировало банковские счета RT France, после чего Ксения Федорова, возглавлявшая бюро с 2017 года, объявила о прекращении деятельности телеканала в стране.