Лавров призвал Россию обрести здоровую злость

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страну «обрести здоровую злость» во внешней политике и не поддаваться эмоциям. По его словам, весь Запад выступил против Москвы и через Украину добивается перемирия на нынешней линии соприкосновения с последующим вводом многонациональных сил. Глава МИД назвал такой подход ультиматумом и заявил, что Россия на него не согласится. Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не намерена воевать с Европой, но готова ответить на возможную агрессию.