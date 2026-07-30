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Токаев провел встречу с президентом Таджикистана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал Акорды.

Источник: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмомали Рахмона за личное участие в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2026» в качестве почетного гостя.

В ходе встречи президенты высоко оценили текущий уровень казахстанско-таджикских отношений, которые последовательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Подчеркнута важная роль регулярного политического диалога, а также активных контактов между правительствами и деловыми кругами двух стран.

Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения торгово-экономических связей, взаимодействия в транспортно-логистической и энергетической сферах, а также реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, обсудили график предстоящих совместных мероприятий в многостороннем формате.

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