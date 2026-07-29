США помогли около 1 тыс. судов пройти Ормузский пролив

28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. В июне был подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, который предполагал немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Однако США возобновили масштабные удары по Ирану в ночь на 8 июля, обвинив его в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.