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США помогли около 1 тыс. судов пройти Ормузский пролив

CENTCOM сообщил, что с начала мая американские военные оказали поддержку около 1 тысячи судов, проходящих через Ормузский пролив.

Источник: Reuters

На странице командования в X указано: «С начала мая силы CENTCOM помогли примерно 1 тыс. судов с 500 млн баррелей нефти пройти этот узкий водный путь».

28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. В июне был подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, который предполагал немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Однако США возобновили масштабные удары по Ирану в ночь на 8 июля, обвинив его в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

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