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Победа, которую ждал Казахстан: Токаев поздравил фехтовальщиков

Казахстан впервые стал чемпионом мира по шпаге.

Источник: aqorda_resmi

Мужская сборная страны вошла в историю, завоевав золотые медали мирового первенства в Гонконге, а спортсменов с выдающимся достижением поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает DKNews.kz.

Глава государства направил поздравление мужской сборной Казахстана по фехтованию на шпагах, отметив исключительное значение этой победы для отечественного спорта.

Первое золото в истории казахстанской шпаги.

В поздравлении Президент подчеркнул, что этот успех стал знаковым событием для всего казахстанского спорта.

По словам Главы государства, первое в истории «золото» отечественных шпажистов является подтверждением высокого уровня подготовки национальной команды, силы характера спортсменов и настоящего командного единства.

«Первое в истории “золото” отечественных шпажистов стало ярким свидетельством высочайшего спортивного мастерства, стального характера и сплоченного командного духа».

Президент поблагодарил спортсменов и тренеров.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность чемпионам и тренерскому штабу за достойное представление Казахстана на мировой спортивной арене.

Президент также пожелал команде новых ярких побед, успешных выступлений и дальнейших достижений.

Что означает эта победа.

Исторический триумф в Гонконге стал важной вехой для казахстанского фехтования. Победа на чемпионате мира подтверждает, что отечественная школа шпаги способна успешно конкурировать с сильнейшими сборными планеты.

Этот результат укрепляет международный авторитет казахстанского спорта и открывает новые перспективы для развития олимпийских видов спорта в стране.