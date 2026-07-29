Родственники жертв авиакатастрофы Germanwings требуют компенсации от ФРГ

Истцы обвиняют германское Министерство транспорта в халатности, считая, что власти не проверили в должной мере пригодность Лубитца к полетам, что и привело к катастрофе. Сам суд оценивает вероятность их успеха как низкую. В заявлении ведомства отмечается, что такого рода иски против правительства редко удовлетворяются, если истцы могут потребовать компенсации за тот же ущерб другими способами — речь идет о возможности претензий к авиакомпании.